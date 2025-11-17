Netflix conferma il prossimo incontro di pugilato tra Jake Paul e l'ex campione britannico dei pesi massimi Anthony Joshua

HQ

Jake Paul ha trovato il suo prossimo avversario nella boxe, e Netflix ha trovato un altro evento di grande successo per le festività per compensare il combattimento scartato tra Jake Paul e Gervonta Davis. Inizialmente, Jake Paul, che lo scorso anno aveva combattuto e battuto Mike Tyson in un incontro di grande successo, trasmesso in tutto il mondo su Netflix, doveva affrontare Gervonta Davis a novembre, ma il match era stato cancellato settimane prima perché Davis era stato accusato di comportamento violento e rapimento della sua ex fidanzata (Paul lo definì "pezzo di spazzatura umano").

Poi, la sua compagnia Most Valuable Productions trovò rapidamente un sostituto, così che lui e Netflix avessero una buona battaglia da affrontare prima della fine dell'anno. Il prescelto era Anthony Joshua (28-4, 25 KO), pugile britannico, 36 anni, due volte campione dei pesi massimi, medaglia d'oro a Londra 2012 nei supermassimi prima di diventare professionista nel 2013. È molto più esperto di Paul (12-1, 7 KO), ma il suo ultimo incontro è stato più di un anno fa, a settembre 2024, perdendo per KO contro Daniel Dubois.

Netflix ha confermato l'incontro, che è stato trapelato la scorsa settimana: si terrà al Kaseya Center di Miami, venerdì 19 dicembre. In ora europea, sarà alle 2:00 AM CET, 1:00 GMT di sabato 20 dicembre. Lo guarderai?