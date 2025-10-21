Netflix conferma la versione americana di The Crown basata sulla famiglia Kennedy

HQ

Netflix ha dato il via libera a una nuova serie drammatica che dovrebbe essere la versione americana di The Crown. Invece di concentrarsi sulla regalità, mostrerà una versione drammatizzata della famiglia Kennedy, basata sul libro di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956.

Secondo Variety, la prima stagione durerà otto episodi e Michael Fassbender ha già firmato per interpretare Joseph Kennedy Sr. La serie è in lavorazione da un paio d'anni e mostrerà l'ascesa di Kennedy alla ribalta nella politica americana nel corso di più stagioni.

La logline dello show recita come segue: "Kennedy rivela le vite intime, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna e hanno contribuito a creare il mondo in cui viviamo oggi. A partire dagli anni '30, la prima stagione racconta l'improbabile ascesa di Joe (Fassbender) e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui il ribelle secondogenito Jack, che lotta per sfuggire all'ombra del fratello maggiore ragazzo d'oro.

La serie non ha ancora una data di uscita, anche se se è stato appena dato il via libera scommetteremmo che ci sarà ancora un po' di tempo da aspettare prima che la prima stagione di Kennedy faccia il suo debutto.