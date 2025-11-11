Netflix continua a prepararci per la terza parte di Record of Ragnarok con un altro trailer

HQ

È quasi ora che uno dei progetti anime originali di Netflix torni poiché il 10 dicembre arriverà il terzo capitolo della serie Record of Ragnarok. Questo è uno spettacolo che descrive 13 grandi battaglie tra gli eroi degli uomini e gli dei stessi, il tutto con la scusa che gli umani combattono per dimostrare che non dovrebbero essere spazzati via dalle loro controparti divinizzate.

Finora, abbiamo visto sei di questi tredici combattimenti e al momento l'uomo e Dio sono in parità 3-3, ma questo probabilmente cambierà molto presto, poiché la prossima serie di combattimenti avverrà prima della fine dell'anno.

Per quanto riguarda chi sarà presente, i combattimenti vedranno Qin Shi Huang affrontare Hades, Nikola Tesla affrontare Beelzebub e King Leonidas combattere Apollo, e per un assaggio di ciò che verrà, dai un'occhiata all'ultimo trailer dello spettacolo qui sotto.