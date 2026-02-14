Netflix continua ad andare avanti con Under Paris sequel assicurandosi il regista per un seguito horror-squalo

HQ

Quando Under Paris è arrivato su Netflix nel 2024, si è rivelato un grande successo, tanto che il colosso dello streaming ha presto approvato un sequel e ha iniziato a lavorare per ampliare questa premessa horror. È passato parecchio tempo senza poche informazioni su questo fronte, ma alla fine sembra che gli ingranaggi si muovano dato che un regista è stato firmato per il progetto.

Secondo The Hollywood Reporter, il regista di The Hills Have Eyes, Piranha 3D, Crawl, Horns e una serie di altri progetti horror di medie dimensioni, Alexandre Aja, si è unito al progetto per occuparsi del sequel. È un'firma appropriata, dato che il film è un progetto francese noto come Sous la Seine in Francia, e ora questo sequel, il cui titolo ufficiale ancora non conosciamo, sarà nuovamente sotto la guida creativa di un regista francese (Under Paris è stato diretto dal francese Xavier Gens, che non tornerà per questo seguito).

Non sappiamo ancora molto sul promessa di questo seguito, ma si dice che Bérénice Bojo tornerà nel ruolo principale di biologa marina che deve superare uno squalo mutante che si è adattato all'acqua dolce e ora sta cacciando gli abitanti della capitale francese.

Hai visto Under Paris ? Se no, non perdere la nostra recensione dedicata.