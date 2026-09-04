Netflix dà il via libera alla serie Dungeons & Dragons ambientata a Ravenloft

HQ

Dungeons & Dragons continua a capitalizzare sulla rinascita che sta vivendo attualmente, non solo con nuovi contenuti per la sua recente edizione 5.5 del gioco da tavolo, ma anche concentrandosi maggiormente su contenuti transmediali, inclusi videogiochi, serie su piattaforme di streaming come Dungeon Masters, progetti per portare più film al cinema e, in effetti, serie televisive per Netflix.

Su quest'ultimo punto, oggi abbiamo buone e cattive notizie. A partire dalle cattive notizie, la serie Forgotten Realms - con Drew Crevello come sceneggiatore e Shawn Levy come produttore esecutivo - che era in pre-produzione, sembra essere stata cancellata, secondo un nuovo rapporto di Deadline.

La buona notizia è che, anche se quel progetto non è più in programma, Netflix ha ora dato il via libera a una serie che fonderebbe il fantasy di D&D con l'horror gotico e gli elementi soprannaturali dei Regni del Terrore in Ravenloft. La serie sarebbe ispirata all'ambientazione horror di Dungeons & Dragons e avrebbe come protagonista il famigerato villain Strahd von Zarovich. La serie racconterebbe le sue origini, tracciando il suo percorso da anti-eroe e il suo amore sfortunato fino a diventare il signore del Castello Ravenloft e sovrano di tutta Barovia.

La serie Ravenloft vede John August come sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato da Alfonso Cuarón (anch'egli produttore esecutivo) e Hasbro Entertainment, proprietari della proprietà intellettuale Ravenloft tramite la loro controllata Wizards of the Coast.

Hasbro Entertainment ha anche sviluppato 'Baldur's Gate' per HBO Max, una serie drammatica basata sul franchise di videogiochi Wizards of the Coast, ambientata nel mondo dei Forgotten Realms in Dungeons & Dragons. Questo progetto di grande rilievo si sta rivelando la prossima serie di Craig Mazin, vincitore di un Emmy, dopo la conclusione della terza (e ultima) stagione di The Last of Us.

Pensi che Ravenloft sia una prospettiva più interessante rispetto al multiverso di *Dungeons & Dragons* per Netflix?