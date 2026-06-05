Netflix Devil May Cry è stato approvato per una terza stagione, che sarà l'ultima

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Se ti è piaciuta la recente seconda stagione di Devil May Cry su Netflix, abbiamo delle buone notizie da condividere. Il colosso dello streaming ha ufficialmente approvato un'ulteriore stagione per la serie, una terza uscita che sarà anche l'ultimo capitolo della storia più ampia.

In una lettera scritta dallo showrunner Adi Shankar, si menziona che questo è sempre stato il piano, realizzare una "trilogia cinematografica travestita da serie televisiva." Shankar osserva anche che le tre stagioni costituiranno "The Force Edge Saga", e che in definitiva è un gioco di parole sulla Divina Commedia di Dante, dato che la prima stagione viene considerata Inferno, il secondo come Purgatorio, e il terzo è conosciuto come Paradiso.

Non c'è ancora una data precisa su quando Devil May Cry tornerà su Netflix, ma dal 2025 abbiamo avuto una stagione all'anno, quindi forse è in programma una prima tra inizio e metà 2027.

Sei entusiasta di avere altri Devil May Cry ? Se non hai ancora visto gli episodi, assicurati di leggere la nostra recensione della Stagione 2 qui.