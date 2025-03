Netflix è alla ricerca di concorrenti per recitare nella sua serie di realtà ispirata a Willy Wonka

Netflix sta cercando di dare vita alla magia di Willy Wonka e del suo Chocolate Factory come mai prima d'ora, il tutto come parte di una nuova serie reality che debutterà sullo streamer. Conosciuto come The Golden Ticket, lo spettacolo vedrà un gruppo di concorrenti prendere parte ad attività ispirate a Charlie and the Chocolate Factory, con questo descritto come un "esperimento sociale ad alto rischio" in cui trovare un biglietto d'oro ti fa semplicemente passare dalla porta principale.

Netflix aggiunge che "gli ospiti di Wonka devono resistere a giochi, test e tentazioni progettati per dimostrare il loro istinto, la loro resilienza e la loro capacità di prosperare nel caos di un paesaggio onirico retro-futuristico".

Al momento, ci sono solo dettagli limitati su questo spettacolo disponibili, il che significa che non conosciamo ancora il luogo delle riprese né la data della premiere. Tuttavia, se ti capita di vivere negli Stati Uniti e hai più di 18 anni, puoi effettivamente iscriverti nella speranza di essere un concorrente di questo spettacolo, con maggiori informazioni su questo trovate qui.

Parlando di dare vita a The Golden Ticket, il vicepresidente di Netflix per l'unscripted, Jeff Gaspin, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare vita alla magia de La fabbrica di cioccolato come mai prima d'ora. Questo reality unico nel suo genere fonde avventura, strategia e dinamiche sociali, creando un'esperienza tanto accattivante quanto imprevedibile. Per la prima volta, pochi fortunati non dovranno solo immaginare l'esperienza, ma potranno entrare nella fabbrica e viverla".

Puoi vedere il trailer di annuncio di The Golden Ticket qui sotto.

Annuncio pubblicitario: