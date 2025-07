Netflix e Ubisoft stanno collaborando per una serie live-action di Assassin's Creed

Netflix e Ubisoft lavorano insieme da un po' di tempo, portando all'arrivo sulla piattaforma di streaming di progetti come Rainbow Six: Smol, e una volta hanno proposto piani per un gioco Assassin's Creed, che non è mai andato da nessuna parte, o meglio non lo è ancora. Per coloro che speravano che questo si sarebbe realizzato, la prossima cosa migliore è stata data il via libera, poiché la società di giochi francese e il servizio di streaming lavoreranno insieme su una serie live-action Assassin's Creed.

Sì, lo show è stato annunciato e sarà creato dallo showrunner Roberto PatinoHalo eWestworld dallo showrunner David Wiener, che saranno anche showrunner e produttori esecutivi del progetto.

Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci dalla serie, ci viene detto in un comunicato stampa: "La serie live-action di Assassin's Creed è un thriller ad alto numero di ottani incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una decisa a determinare il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, l'altra che combatte per preservare il libero arbitrio. La serie segue i personaggi attraverso eventi storici cruciali mentre combattono per plasmare il destino dell'umanità".

Sappiamo anche che il progetto sarà prodotto esecutivamente da Gerard Guillemot, Margaret Boykin e Austin Dill, ciascuno per Ubisoft Film & Television, oltre a Matt O'Toole. Non abbiamo ulteriori informazioni sul progetto da aggiungere, ma gli showrunner hanno condiviso insieme una breve dichiarazione.

"Siamo fan di Assassin's Creed sin dalla sua uscita nel 2007. Ogni giorno che lavoriamo a questo show, ne usciamo entusiasti e onorati dalle possibilità che Assassin's Creed ci offre. Sotto l'ambito, lo spettacolo, il parkour e il brivido c'è una base per il tipo più essenziale di storia umana - di persone in cerca di uno scopo, alle prese con questioni di identità, destino e fede. Parla di potere, violenza, sesso, avidità e vendetta. Ma più di ogni altra cosa, questo è uno spettacolo sul valore della connessione umana, attraverso le culture, attraverso il tempo. E si tratta di ciò che rischiamo di perdere come specie, quando queste connessioni si rompono. Abbiamo un team straordinario dietro di noi, con i ragazzi di Ubisoft e i nostri campioni di Netflix, e ci impegniamo a creare qualcosa di innegabile per i fan di tutto il pianeta".

Oltre a questo, Ubisoft e Netflix affermano che la serie animata Splinter Cell: Deathwatch sarà presentata in anteprima questo autunno.