Netflix e Youtube sono in arrivo ad Android Auto e Apple CarPlay Sembra che molte app di streaming saranno presto disponibili su entrambe le piattaforme.

Sebbene i singoli marchi di auto abbiano offerto app di streaming come parte della loro suite di infotainment, in particolare Netflix sta per diventare molto più accessibile grazie al supporto ufficiale di Android Auto e Apple CarPlay. Secondo alcune notizie, la più recente versione beta di Android Auto contiene indizi specifici che Google sta per permettere app di streaming nella sua interfaccia Auto, il che significa che servizi come Netflix, Youtube e Disney+ potrebbero presto arrivare a questo livello. Curiosamente, ci sono indizi simili in iOS 26.4, dove sembra che Apple utilizzerà la funzione AirPlay per permettere agli utenti iPhone di inviare contenuti sullo schermo di bordo. Non c'è un calendario preciso per queste funzionalità su entrambe le piattaforme, ma sembra che siano settimane prima che venga introdotto ufficialmente.