Netflix eliminerà il supporto per PS3 a marzo

A volte, purtroppo una console di gioco può finire più come una macchina per lo streaming. Forse Don Mattrick aveva ragione tutti quegli anni fa. Probabilmente no. In ogni caso, ora tutti usiamo le nostre console per vari scopi, ma un grande streamer presto abbandonerà la classica PS3.

Come ha notato PlayStation Lifestyle, l'utente Reddit u/golfwang999 ha pubblicato un'immagine di una notifica Netflix che diceva che non avrebbe più supportato la PS3 dopo il 2 marzo 2026. Non è stato dato alcun motivo tramite Netflix, ma considerando che il supporto è stato ritirato da Nintendo Wii, Wii U e 3DS in precedenza, immaginiamo che il servizio stia semplicemente liberando le vecchie macchine.

Manca poco meno di un mese per continuare a usare Netflix sulla tua PS3, se in qualche modo è ancora il tuo modo preferito di guardare i tuoi film e serie preferiti. Non si dice che Netflix abbandoni la PS4 a breve, quindi almeno da lì gli utenti non dovranno preoccuparsi.