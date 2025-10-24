Netflix ha apparentemente chiuso Boss Fight Entertainment

HQ

Boss Fight Entertainment è stata fondata in Texas nel 2013 e da allora è cresciuta in modo significativo, gestendo ora tre studi separati. O forse dovremmo dire "operato"?

Tre anni fa sono stati acquisiti da Netflix, che voleva investire in giochi da includere nel suo servizio di streaming. Poco dopo, sembra che abbiano cambiato idea, poiché ci sono state segnalazioni di licenziamenti tra i loro sviluppatori, non da ultimo da Night School Studio e Spry Fox, e hanno completamente chiuso la loro impresa d'élite Team Blue (guidata da veterani che hanno precedentemente lavorato su Halo, God of War e Overwatch).

Ora, sfortunatamente, ci sono chiari segnali che anche Boss Fight Entertainment è stata bruscamente chiusa, solo tre anni dopo la sua acquisizione. Lo hanno notato gli utenti attenti di Resetera, che indicano i profili LinkedIn di diversi dipendenti che confermano la chiusura.

L'acquisizione sembra essere diventata una condanna a morte, e questo non è ovviamente l'unico studio ad aver intrapreso questa strada. Cosa ne pensi dei giganti che nuotano in contanti comprando sviluppatori di talento, solo per chiuderli pochi anni dopo?

Uno dei titoli di Boss Fight Entertainment è stato Dungeon Boss Respawned, e il loro ultimo gioco è stato Squid Game Unleashed.