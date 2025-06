Netflix ha distribuito cereali a tema Shooter McGavin durante un evento sportivo durante il fine settimana

HQ

Se chiedessi a un fan di Happy Gilmore quale sia la battuta più famosa di quel film, molto probabilmente direbbe la frase "Mangio pezzi di merda come te a colazione" pronunciata da Christopher McDonald Shooter McGavin. È una battuta famosa grazie alla risposta del personaggio titolare di Adam Sandler che risponde con "Mangi pezzi di merda a colazione?"

Quel pezzo di dialogo ha trasceso il tempo e Netflix sta cercando di usarlo come strumento di marketing per il prossimo Happy Gilmore 2. Secondo quanto riferito, lo streamer stava maneggiando scatole fisiche di cereali a tema Shooter McGavin durante l'evento sportivo Fanatics Fest a New York City durante il fine settimana e, come da nome del cereale, è esilarante "Pezzi di merda di Shooter McGavin... per la colazione".

Un'istantanea del cereale è stata condivisa dall'account dei fanShooter McGavin sui social media, che Netflix ha apparentemente affermato come accurato ripubblicando il post su X.

Speriamo che lo streamer si impegni in questo pezzo e cerchi di commercializzare quello che potrebbe essere un ottimo modo per iniziare la giornata per gli appassionati di golf e film.