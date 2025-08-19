Netflix ha ordinato una seconda stagione di Dept. Q

HQ

Dopo una premiere decente, Netflix ha chiaramente notato che c'è un pubblico per la sua serie drammatica poliziesca Dept. Q, poiché lo streamer ha deciso di dare il via libera a una seconda stagione dello show guidato da Matthew Goode.

Come confermato in un articolo di Tudum, ci è stato detto che Goode tornerà nei panni di Carl Morck e che la serie sarà girata ancora una volta a Edimburgo, in Scozia, una città che viene descritta come "l'altro protagonista della serie". Viene anche promessa una lista di nomi di ritorno, tra cui Alexej Manvelov nei panni di Akram, Leah Byre nei panni di Rose e Jamie Sives nei panni di Hardy, e parlando del rinnovo di Dept. Q, il creatore Scott Frank ha dichiarato quanto segue:

"Vorrei ringraziare Netflix per averci dato l'opportunità di indagare ulteriormente sulle trame diDept. Q. Abbiamo un cast e una troupe meravigliosi, guidati dal nostro genio Scott Frank. Non vedo l'ora di leggere cosa esce dalla sua penna magica!"

Poiché Dept. Q è basato su una serie di romanzi dell'autore Jussi Adler-Olsen, c'è molto materiale di partenza su cui fare affidamento. Non è chiaro quale sarà il prossimo libro che Dept Q cerca di adattare, ma si dice che Netflix alla fine condividerà "maggiori dettagli sul prossimo cold case che Morck e co. risolveranno... E tieni le dita incrociate affinché siano in grado di ripulire un po' il loro seminterrato tra una stagione e l'altra".