Netflix lancia l'epopea catastrofica sudcoreana The Great Flood il 19 dicembre

Non c'è niente di più accogliente di una serata sul divano come guardare il mondo cadere a pezzi sullo schermo. Dai terremoti alle invasioni aliene, dalle tempeste colossali alle gigantesche rocce spaziali che si dirigono verso la Terra, il caos semplicemente vende (e intrattiene). Ma in questi giorni non siamo così viziati per il caos su larga scala come lo eravamo durante l'epoca d'oro del genere. Netflix sta cercando di cambiare la situazione con il film catastrofico sudcoreano The Great Flood, uno spettacolo intriso e pieno di ansia.

Interpretato dall'acclamato attore Kim Da-mi, il film ci catapulta in un futuro prossimo in cui il pianeta sta annegando in un diluvio senza precedenti che minaccia di spazzare via tutta la vita terrestre. L'ultima speranza dell'umanità sembra risiedere in un bunker controllato dall'intelligenza artificiale, una soluzione difficilmente priva di stress. L'aggiunta di ulteriore potere stellare è Park Hae-soo della fama di Squid Game. The Great Flood sarà presentato in anteprima su Netflix a dicembre e puoi dare un'occhiata al teaser trailer qui sotto.

Allora, qual è il tuo film preferito sul disastro della fine del mondo e sei pronto per il Diluvio Universale che sommergerà la tua lista di cose da guardare?