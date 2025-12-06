Netflix lancia un sito web che mostra l'arte dietro KPop Demon Hunters

HQ

Netflix continua a sfruttare il suo recente successo astronomico KPop Demon Hunters, dopo aver precedentemente confermato che un sequel è in lavorazione, ora è stato lanciato un sito web gratuito che mostra una grande quantità di opere d'arte e immagini in sviluppo dal film d'animazione.

Conosciuto semplicemente come The Art of KPop Demon Hunters , questo è un sito web a più capitoli che copre ogni singola parte del film, con concept artwork e immagini abbinate a descrizioni e testi che spiegano come sono nati i design.

Incontriamo i personaggi più a fondo, vediamo come alcune delle interpretazioni sono state scolpite, diamo un'idea del cibo dall'aspetto gustoso, incontriamo alcuni demoni e altro ancora. È un vero tesoro di opere d'arte e visione creativa, e puoi vedere tutto senza dover spendere un centesimo.

