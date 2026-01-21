Netflix modifica l'accordo con la Warner Bros. per renderlo tutto soldi e scacciare l'acquisizione di Paramount

HQ

Anche se è facile pensare che appena viene annunciato un accordo massiccio tutti i pezzi si siano messi insieme, spesso può volerci mesi o addirittura anni prima che venga finalizzato un acquisto delle dimensioni di quello di Netflix con Warner Bros. Le cose possono cambiare, e recentemente Netflix ha apportato una modifica piuttosto importante ai suoi termini originali dell'accordo.

Come riportato da Variety, Netflix ora offre di pagare interamente in contanti per Warner Bros. invece di offrire circa l'84% in contanti agli azionisti, con il resto pagato in stock option. Per gli azionisti della Warner Bros., questo sarà probabilmente l'accordo più allettante, poiché nel primo accordo gli azionisti della WB avrebbero potuto perdere se le azioni Netflix avessero perso il valore.

È chiaro perché Netflix abbia scelto questo cambiamento, poiché probabilmente impedirà a chi dubita del primo accordo di considerare l'opzione interamente in contanti di Paramount. Nei prossimi mesi sapremo come gli azionisti decideranno il futuro di Warner Bros., dato che voteranno l'accordo entro aprile.