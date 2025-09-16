Netflix mostra il primo sguardo al prossimo progetto del team che ha creato Homeland

Netflix ha presentato al mondo il prossimo progetto in arrivo dalle stesse persone che hanno recentemente creato Homeland. Conosciuta come The Beast in Me, questa è una serie drammatica che ruota attorno a un'autrice che, nella speranza di suscitare ispirazione per il suo prossimo libro, procede ad avvicinarsi a un uomo che un tempo era il principale sospettato per l'omicidio di sua moglie.

Interpretato da Claire Danes e Matthew Rhys nei ruoli principali, The Beast in Me è interpretato anche da Brittany Snow e Natalie Morales, e sarà presentato in anteprima su Netflix tra due mesi, il 13 novembre.

Per quanto riguarda la sinossi ufficiale della trama, Netflix spiega: "Nella serie thriller, l'acclamata autrice Aggie Wiggs (Danes) si è ritirata dalla vita pubblica dopo la tragica morte del suo giovane figlio. Un fantasma di se stessa, non è in grado di scrivere, fino a quando non trova un soggetto improbabile per un nuovo libro quando la casa accanto viene acquistata da Nile Jarvis (Rhys). È un formidabile magnate immobiliare che un tempo era il principale sospettato della scomparsa di sua moglie. Inorridita e affascinata da quest'uomo, Aggie va a caccia compulsiva della verità, in un gioco del gatto e del topo che potrebbe diventare mortale.

Ci è stato anche dato un assaggio dello spettacolo in un primo teaser trailer, che potete vedere qui sotto. Aspettatevi un trailer più lungo in arrivo man mano che ci avviciniamo sempre di più alla premiere di novembre.