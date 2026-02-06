Netflix mostra l'ascesa e la caduta delle lucertole più grandi del mondo in The Dinosaurs

Potremmo non sapere mai come erano davvero i dinosauri. Certo, dalle ossa possiamo fare un'ipotesi ragionata, ma la verità è che non possiamo dire come fossero queste creature. Quello che possiamo fare è guardare un documentario in cui un team di talentuosi artisti CGI ha realizzato dinosauri dall'aspetto affascinante che ci fanno sentire come se ci fossimo persi di stare vicino alle lucertole più fighe di sempre di circa 65 milioni di anni.

The Dinosaurs è l'ultimo tentativo di trasportarci così indietro nel tempo. Proviene da Netflix in collaborazione con Amblin Entertainment, The Dinosaurs è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, con Morgan Freeman che aggiunge i suoi toni dolci per la narrazione.

Siamo pronti a vedere l'ascesa e la caduta dell'era dei dinosauri attraverso il documentario, che copre milioni di anni di storia pre-umana in quello che è praticamente un batter d'occhio. Vediamo diversi periodi trattati nel trailer, con alcuni dinosauri di punta di ciascuno. C'è un ankylosaurus che combatte contro un t-rex, uno spinosaurus che caccia con la mascella in trappola, e un sacco di altri grandi lucertole da vedere riportati in vita quando The Dinosaurs atterra il 6 marzo.