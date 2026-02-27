Netflix non raccoglierà i suoi 80+ miliardi di dollari Warner Bros. Offerta di acquisizione per eguagliare l'offerta "superiore" di Paramount Skydance

HQ

Beh, abbiamo detto che questa settimana il mondo dell'intrattenimento potrebbe diventare piccante e sicuramente è quello che è diventata.

A seguito della recente offerta migliorata di Paramount Skydance nel tentativo di contestare l'acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix per fino a 83 miliardi di dollari, è stato confermato che i dirigenti di Warner Bros. Discovery sono stati convinti dall'offerta migliorata (si stima sia valutata intorno a 111 miliardi di dollari) e sperano che le società di produzione rivali si trovino coinvolte in una guerra di offerte. Tuttavia, non sarà così.

Netflix ha rilasciato un comunicato stampa in cui afferma che non migliorerà la sua candidatura, il che significa che i leader e il consiglio di amministrazione della WBD devono prendere una decisione importante. Accettano l'offerta finanziariamente più alta di Paramount Skydance, più rischiosa perché legata in gran parte a prestiti e debiti, oppure accettano l'offerta molto più piccola di Netflix, meno rischiosa dato che il colosso dello streaming può sborsare più fondi propri? Va anche detto che Netflix voleva solo le proprietà intellettuali e le strutture di produzione di Warner Bros. e HBO Max, mentre Paramount Skydance vuole la maggior parte dell'azienda, comprese le sue reti legacy.

Parlando di questa decisione di restare e non distorcere, i co-CEO di Netflix Ted Sarandos e Greg Peters hanno dichiarato:

"La transazione che abbiamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti con un percorso chiaro verso l'approvazione regolatoria. Tuttavia, siamo sempre stati disciplinati e, al prezzo richiesto per eguagliare l'ultima offerta di Paramount Skydance, l'accordo non è più finanziariamente attraente, quindi rifiutiamo di eguagliare l'offerta di Paramount Skydance.

"Warner Bros. è un'organizzazione di livello mondiale e vogliamo ringraziare David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer e il Consiglio di Amministrazione del WBD per aver gestito un processo equo e rigoroso. Crediamo che saremmo stati forti custodi dei marchi iconici di Warner Bros., e che il nostro accordo avrebbe rafforzato l'industria dell'intrattenimento, preservato e creato più posti di lavoro nella produzione negli Stati Uniti. Ma questa transazione è sempre stata un 'piacevole da avere' al prezzo giusto, non un 'must have' a qualsiasi prezzo.

"Il business di Netflix è sano, forte e in crescita organica, alimentato dalla nostra lista e dal nostro servizio di streaming di prim'ordine. Quest'anno investiremo circa 20 miliardi di dollari in film e serie di qualità e amplieremo la nostra offerta di intrattenimento. In linea con la nostra politica di allocazione del capitale, riprenderemo anche il nostro programma di riscatto delle azioni.

"Continueremo a fare ciò che facciamo da oltre 20 anni come società quotata: entusiasmare i nostri membri, far crescere in modo profittizio la nostra attività e generare valore per gli azionisti a lungo termine."

Siete sorpresi da questo sviluppo e come pensate che questa situazione di acquisizione massiccia finirà infine nei prossimi giorni e settimane?