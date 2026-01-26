Netflix ora utilizzerà l'IA per generare sottotitoli localizzati e pubblicità specializzate

HQ

Abbiamo sentito in passato che tutti i principali servizi di streaming stanno sperimentando l'uso dell'IA, e gli esempi che abbiamo visto finora non sono stati esattamente rassicuranti – come i riassunti errati generati dall'IA di Amazon.

Netflix ha ora rivelato nel suo ultimo rapporto finanziario che anche lei utilizza l'IA per una vasta gamma di funzionalità, che verranno implementate gradualmente durante il 2026. Dicono che utilizzeranno l'IA per la "localizzazione dei sottotitoli", il che sembra significare che ridurranno la traduzione umana corretta dei sottotitoli ufficiali, tra molte altre cose:

"Continuiamo a sfruttare l'IA per migliorare l'esperienza dei nostri membri e stiamo ampliando queste capacità per supportare i nostri team creativi e gli inserzionisti. Nel 2025 abbiamo iniziato a testare nuovi strumenti di intelligenza artificiale per aiutare gli inserzionisti a creare annunci personalizzati basati sulla proprietà intellettuale di Netflix, e prevediamo di approfondire questo progresso nel 2026. Abbiamo inoltre introdotto flussi di lavoro automatizzati per i concept di annunci e utilizzato modelli AI avanzati per semplificare la pianificazione delle campagne, accelerando significativamente questi processi."

Quindi, come si presenta questo nella pratica? Netflix spiega anche questo:

"Nella produzione e promozione dei contenuti, stiamo usando l'IA per migliorare la localizzazione dei sottotitoli, rendendo più facile per i nostri titoli raggiungere più spettatori in tutto il mondo. Inoltre, stiamo implementando strumenti basati sull'IA per aiutare nel merchandising, migliorando così la nostra capacità di collegare i membri ai titoli più rilevanti da tenere d'occhio."

Cosa ne pensi di questa implementazione?