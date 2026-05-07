Netflix per mostrare di più di Charlie contro il Cioccolato Factory quest'estate

Netflix farà di June tutto incentrato sull'animazione, tutto avendo una posizione piuttosto importante al Festival del Cinema di Annecy. Con il festival previsto per metà-fine giugno, lo streamer ha annunciato molti dei progetti che saranno presentati, incluso il recente film d'animazione Charlie vs. the Chocolate Factory, che debutterà nel 2027.

Il film sarà protagonista dell'evento Next on Netflix Animation che si terrà il 24 giugno, dove un'anteprima del progetto debutterà e anticiperà cosa offrirà. Per il momento, è stata condivisa la sinossi ufficiale del film, così come un'immagine teaser che mostra una fabbrica molto colorata e quello che sembra essere Charlie pronto a combattere contro di essa.

La sinossi spiega: "Willy Wonka (Taika Waititi) ha trascorso gli anni successivi al concorso del Biglietto d'Oro dietro le sbarre (non quelle al cioccolato) per il crimine di aver trasformato un bambino in un mirtillo. Dopo aver scontato la sua pena, Wonka torna alla sua fabbrica determinato ad aggiungere un po' di dolcezza a un mondo amaro. Ma una cosa si mette sulla sua strada: l'adolescente Charlie Paley (Kit Connor) e i suoi amici. Di fronte allo sfratto, questa nuova generazione di ragazzi "marci" trama per entrare nella fabbrica, prendere una Wonka Bar inestimabile e salvare le loro case. Ma come molti prima di loro che entrano nel mondo fantastico della fabbrica, questi ragazzi si aspettano un po' più di quanto possano sopportare... "

Il film è diretto da Jared Stern ed Elaine Bogan, con Waititi come produttore esecutivo. Non conosciamo ancora una data precisa di anteprima o una finestra più stretta, ma è comunque previsto per il 2027.