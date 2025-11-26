Netflix presenta i veri gusti della gelateria Scoops Ahoy da Stranger Things

HQ

Stiamo contando le ore che mancano all'inizio della trasmissione dell'ultima stagione di Stranger Things su Netflix, dato che il primo volume di episodi arriverà già domani, 27 novembre, alle 1:00 GMT/14:00 CET. Con questo arrivo ormai alle porte, Netflix ha svelato una serie di veri gusti di gelato che saranno disponibili per i consumatori, con la premessa aggiuntiva che questi prodotti possono essere trovati solo nei negozi Walmart negli Stati Uniti.

I gusti fanno parte di un marchio che riflette una creazione Stranger Things, ovvero Scoops Ahoy Ice Cream Parlor, il negozio dove Steve Harrington di Joe Keery divenne amico intimo di Robin Buckley di Maya Hawke quando entrambi lavoravano lì.

In totale, ci sono sette varianti tra cui scegliere, tra cui USS Butterscotch, Chocolate Pudding, Cinnamon Bun Bytes, Triple Decker Extravaganza, Mint Flare, Pineapple Upside Down e The Void, con le ultime tre opzioni a tema Upside Down.

Sembra un vero regalo epico per quella che si sta preparando a una stagione televisiva monumentalmente grande. Se solo fossero più disponibili...

