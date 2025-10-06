Netflix presenta un primo sguardo al suo adattamento animato di The Twits di Roald Dahl

Netflix è diventata un'ottima casa per l'animazione, poiché lo streamer è diventato il luogo da visitare per tutti i tipi di sforzi animati, che si tratti di commedie per adulti, anime ricchi di azione, adattamenti di videogiochi o anche avventure più adatte alle famiglie. Il grande film d'animazione di questo ottobre rientra in quest'ultima categoria.

La famosa storia di Roald Dahl, The Twits, è stata adattata in un film d'animazione, e segue come una coppia di bambini piccoli deve assumersi l'immenso compito di detronizzare una coppia di adulti cattivi e cattivi che riescono a salire al potere e a conquistare la città locale.

La sinossi completa spiega: "The Twits racconta la storia di Mr. e Mrs. Twit, le persone più cattive, puzzolenti e cattive del mondo che possiedono e gestiscono anche il parco divertimenti più disgustoso, più pericoloso e più idiota del mondo, Twitlandia. Ma quando i Twits salgono al potere nella loro città, due bambini coraggiosi e una famiglia di magici Muggle-Wumps, sono costretti a diventare astuti come i Twits per salvare la città. Un film istericamente divertente e selvaggio (pieno zeppo degli amati trucchi dei Twits, dai Wormy Spaghetti ai temuti strizzacervelli), The Twits è anche una storia per i nostri tempi, sulla battaglia senza fine tra crudeltà ed empatia.

Proveniente dallo scrittore e regista Phil Johnston, con i crediti di co-regista dati a Katie Shanahan e Todd Demong e i crediti di co-sceneggiatore consegnati a Meg Favreau, The Twits presenta anche un cast stellare, tra cui Emilia Clarke, Natalie Portman, Alan Tudyk, l'attrice caratterista Margo Martindale, Maitreyi Ramakrishnan, Johnny Vegas, Jason Mantzoukas e altri. Contiene anche musica di David Byrne e Hayley Williams di Paramore fama.

Per quanto riguarda quando The Twits arriverà su Netflix, la data della premiere è fissata per il 17 ottobre e potete vedere il trailer del film qui sotto.