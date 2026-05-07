Netflix presenta una nuova serie animata Ghostbusters in arrivo nel 2027

Le linee telefoniche sono di nuovo in fiamme mentre i Ghostbusters sono tornati in azione. È stata annunciata una nuova serie animata Netflix in collaborazione con Sony Pictures Animation, focalizzata sull'amata IP Ghostbusters.

In un comunicato stampa condiviso con Gamereactor, abbiamo ricevuto un breve synline della serie, che recita come segue: "Proveniente da Netflix e Sony Pictures Animation, la serie animata di alto livello basata sull'amata IP Ghostbusters debutterà in esclusiva su Netflix nel 2027." Probabilmente hai notato che non ci sono dettagli della trama in quella logline, ma vale la pena menzionare che Netflix porterà la serie nel suo palinsesto al Festival di Annecy quest'anno, quindi probabilmente ne sentiremo.

Sappiamo che Dan Aykroyd è coinvolto come produttore esecutivo, ma a parte questo e la finestra di uscita provvisoria del 2027, i dettagli sono molto scarsi. Con Sony Pictures Animation che crea la serie, però, immaginiamo che l'animazione sarà di alta qualità e vedremo fantasmi nuovi e vecchi rivivere in un altro mezzo.