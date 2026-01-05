Netflix prevede una generosa finestra cinematografica di 17 giorni per i film, qualora l'acquisizione da parte di Warner Bros. fosse completata

HQ

Netflix è ancora l'azienda pronta a completare l'enorme acquisizione di Warner Bros., una mossa che non è chiaro se sarà approvata da organismi anticoncorrenziali in tutto il mondo. Se l'accordo verrà però completato, molti si chiedono come questo influenzerà il mondo dei film e delle uscite cinematografiche, dato che Netflix è notoriamente nota per concedere ai film pochissimi momenti nelle sale, preferendo assicurarsi lanci in streaming più grandi. Per la Warner Bros., una compagnia costruita attorno alle prime cinematografiche, questo potrebbe avere un impatto ampio.

In un recente rapporto, Deadline nota che è stato informato che Netflix intenderebbe offrire ai film della Warner Bros. una generosa durata di 17 giorni nelle sale, che rappresenta una frazione della finestra sempre più piccola che molti film hanno oggi. Anche se questo potrebbe essere vantaggioso per Netflix e la sua crescita in streaming, una produzione cinematografica così breve potrebbe essere devastante per le sale di tutto il mondo, poiché il botteghino subirebbe un colpo da cui potrebbe faticare a riprendersi.

Uno dei sostenitori e esempi chiave di continuare a sostenere il botteghino è Disney, che nel 2025 è stata una delle storie di maggior successo, con Zootropolis 2, Avatar: Fire & Ash e Lilo & Stitch tutti guadagnati da 1 miliardo di dollari, e anche successi (o successi futuri) su Disney+. Senza la Warner Bros. al botteghino così spesso, potrebbe creare più spazio per i rivali o lasciare uno spazio che non può essere riempito finanziariamente per le catene cinematografiche.

Pensi che 17 giorni siano abbastanza per una proiezione teatrale?