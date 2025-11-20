Netflix promette che i film della Warner Bros. usciranno nelle sale se l'acquisizione verrà completata

HQ

Sappiamo che la Warner Bros. è in vendita, e sappiamo che alcune grandi aziende stanno già facendo offerte. Paramount sembra fortemente interessata ad acquistare la grande azienda mediatica, ma anche Netflix lo è. Lo streamer ha persino detto a Warner Bros. che i suoi film manterranno le uscite cinematografiche se un accordo dovesse andare a buon fine.

Questo deriva da un rapporto di Bloomberg, che afferma che Netflix rispetterebbe l'accordo contrattuale con Warner Bros. per la distribuzione dei film nelle sale, se l'accordo venisse portato a termine. Questo significa che non saremmo costretti a guardare film come Dune e DC a casa prima del loro tempo.

Considerando che Warner Bros. ha avuto una tendenza a distribuire film in digitale poco dopo l'uscita nelle sale negli ultimi anni, si potrebbe pensare che l'approccio di streaming domestico di Netflix non sia un problema. Ma, se grandi registi come Denis Villeneuve e Ryan Coogler dovessero lavorare di nuovo con la WB o chiunque lo acquisti, probabilmente saranno molto più tranquilli sapendo che il loro film arriverà sul grande schermo.