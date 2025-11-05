Netflix rafforza il suo portafoglio di gialli con l'adattamento di The Seven Dials Mystery di Agatha Christie

Netflix è diventato un ottimo posto per soddisfare la tua fame di gialli e progetti di omicidio, poiché nel corso degli anni abbiamo visto debuttare diversiKnives Out film e quest'anno ha visto l'arrivo degli ormai cancellatiThe Residence e persinoThe Thursday Murder Club. Presto, arriverà un altro Knives Out e poi subito dopo possiamo aspettarci una serie limitata basata sulla famosa opera di Agatha Christie, The Seven Dials Mystery.

Il progetto è semplicemente noto come Agatha Christie's Seven Dials ed è una miniserie di tre episodi che sembra vedere Mia McKenna-Bruce apparire nei panni di Lady Eileen "Bundle" Brent, una giovane investigatrice incaricata di determinare la verità dietro un macabro omicidio in una casa di campagna nel 1925 in Inghilterra.

La sinossi ufficiale spiega: "L'Inghilterra. 1925. A una sontuosa festa in una casa di campagna, uno scherzo sembra essere andato orribilmente, omicidamente. Toccherà al più improbabile degli investigatori - la frizzante e curiosa Lady Eileen "Bundle" Brent (Bruce) - svelare un complotto agghiacciante che cambierà la sua vita, svelando il mistero della casa di campagna. Un dramma spiritoso, epico e frenetico della regina del crimine, Agatha Christie, prende vita in una nuova emozionante versione per Netflix.

Seven Dials ha un cast piuttosto interessante in quanto oltre a McKenna-Bruce ci sono Helena Bonham Carter e Martin Freeman (due star di diversi progetti di Sherlock Holmes, uno dei quali è un altro esempio di progetto misterioso su Netflix, ovvero Enola...), e per quanto riguarda quando possiamo aspettarci che arrivi questa miniserie, sarà presentata in anteprima il 15 gennaio. Puoi vedere il suo teaser trailer qui sotto.