Netflix rilascia il primo trailer di Monster: The Ed Gein Story

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Monster: The Ed Gein Story, il nuovo capitolo della celebre serie antologica di Ryan Murphy. Dopo il successo di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, Murphy ora rivolge il suo obiettivo al famigerato assassino e ladro di tombe Ed Gein, i cui brutali crimini degli anni '50 hanno ispirato classici horror come Psycho, The Texas Chain Saw Massacre e Il silenzio degli innocenti.

Il trailer offre uno sguardo inquietante su come l'apparentemente tranquillo ragazzo di campagna del Wisconsin nascondesse una macabra doppia vita. Gli spettatori catturano lampi di inquietanti paesaggi rurali, scoperte scioccanti all'interno della sua casa e un'immersione psicologica profonda nell'uomo un tempo soprannominato "The Plainfield Ghoul". La serie promette un mix di dramma poliziesco e orrore inquietante che sicuramente susciterà tanto dibattito quanto fascino. Monster: The Ed Gein Story debutterà il 3 ottobre ed è pronto a diventare un altro punto di discussione sul vero crimine. L'unica domanda è se riuscirà a eguagliare l'impatto di Dahmer: i fan lo scopriranno presto.