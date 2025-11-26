Netflix rivela che il suo documentario su Sean "Diddy" Combs debutterà la prossima settimana
Netflix ha fissato una data per quando il suo documentario su Sean "Diddy" Combs arriverà sulla piattaforma di streaming. Conosciuta semplicemente come Sean Combs: The Reckoning, la serie in quattro parti è definita un "esame sbalorditivo del magnate dei media, leggenda della musica e condannato per reato", un'esplorazione senza dubbio cruda della famigerata personalità che ha scosso il mondo per essere stato giudicato colpevole di trasporto a fini di prostituzione e per essere stato accusato di ogni sorta di attività preoccupante.
Questa serie documentaristica è scritta dal produttore esecutivo Curtis "50 Cent" Jackson e dalla regista Alexandra Stapleton, e racconterà come Diddy sia esploso sulla scena musicale, abbia raggiunto vette astronomiche, contribuito a costruire le carriere di altre leggende come The Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, e poi sia caduto in disgrazia quando sono iniziate a emergere le accuse.
Parlando di questo documentario, 50 Cent ha dichiarato: "Sono impegnato nel raccontare storie autentiche da anni attraverso G-Unit Film and Television. Sono grato a tutti coloro che si sono fatti avanti e ci hanno affidato le loro storie, e orgoglioso di avere Alexandria Stapleton come regista del progetto per portare questa storia importante sullo schermo."
Per quanto riguarda ciò che ci dovremmo aspettare da questo documentario, un'altra spiegazione aggiunge: "Attraverso materiali esplosivi e mai visti prima, incluse interviste esclusive con coloro che si trovavano nell'orbita di Combs, questo documentario racconterà la storia di un uomo potente e intraprendente e dell'impero dorato che ha costruito — così come il mondo sotterraneo che si celava appena sotto la sua superficie."
La data di anteprima di Sean Combs: The Reckoning è fissata per il 2 dicembre, e puoi vedere il poster del documentario qui sotto.