Netflix rivela il primo sguardo a The One Piece, un remake animato della iconica serie

One Piece: La seconda stagione è andata in onda su Netflix di recente, e ieri abbiamo riportato che la prossima stagione arriverà già il prossimo anno. Ma non è l'unico progetto One Piece che Netflix ha pianificato, dato che stanno anche lavorando a un remake animato... Il che è un po' sorprendente considerando che l'anime originale non è ancora finito.

La nuova trasposizione si intitola The One Piece ed è prodotta da Wit Studio, a partire dalla saga East Blue. L'idea è rendere più facile entrare nella serie, che attualmente ha quasi 1.200 episodi da leggere (e, come detto, non è ancora finita), grazie a un ritmo migliore e a standard di produzione più elevati.

Ora Netflix ci ha dato un'anteprima della nuova serie. Anche se non ci sono sequenze animate da offrire, ci sono immagini che mostrano che la serie è in ottime mani. Dai un'occhiata qui sotto per vedere tu stesso. Non sappiamo quando la serie verrà effettivamente rilasciata, ma speriamo che non sia troppo lontano, considerando che il progetto è stato annunciato nel 2023.