Netflix rivela il primo sguardo a un nuovo film d'animazione Steps

Netflix ha aggiunto un nuovo lungometraggio animato al suo calendario delle uscite del 2026 in Steps. I britannici possono pensare alla band quando sentono per la prima volta il titolo, ma il film non ha nulla a che fare con Tragedy o A Deeper Shade of Blue. Pensa invece alle sorellastre, in particolare a quelle della fiaba di Cenerentola.

Mentre Disney le ha dipinte come sorellastre malvagie, Netflix offre una prospettiva diversa con Steps. Ali Wong e Stephanie Hsu interpreteranno le sorellastre, e le interpreteranno come una coppia più gentile e incompresa che ha una cattiva reputazione.

"Questa storia parla, nel suo nucleo, di due sorelle molto diverse—una che si adatta perfettamente a questo regno fiabale e l'altra che no—che si rendono conto di essere più simili che diverse", ha dichiarato la regista Alyce Tzue in una dichiarazione su Netflix. "È una storia così personale per me perché, crescendo come un ragazzino taiwanese impacciato e artistico nella periferia del New Jersey, spesso mi sentivo un estraneo, come se "lieti e contenti" non fosse destinato a me. Volevo creare un film per tutti coloro che si sono mai sentiti fuori luogo—e mostrare come un singolo atto di gentilezza possa cambiare tutto."

"Quando mi sono presentato a Steps, ho visto che conteneva un'arte incredibile, una narrazione bellissima e, soprattutto, che aveva qualcosa di importante da dire al mondo. Non è come nulla su cui ho lavorato in 30 anni di carriera nell'animazione," ha aggiunto il co-regista John Ripa.

La sinossi del film recita così: "Quando Lilith (Ali Wong), fraintesa, viene accusata di aver dirottato il Ballo Reale con una bacchetta magica rubata, trasforma accidentalmente sua sorella Margot (Stephanie Hsu) in una rana e lascia il regno nelle mani di una ragazza cattiva ossessionata dal principe. Ora Lilith deve allearsi con Cenerentola (e un troll sorprendentemente sognante) per salvare il regno, riparare la fiaba frammentata e dimostrare che anche i cosiddetti cattivi meritano una possibilità di un lieto fine."

Terai d'occhio Steps l'anno prossimo?