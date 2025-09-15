Netflix rivela la data esatta della premiere della stagione 2 di Nobody Wants This

HQ

Lo scorso autunno, quando Netflix ha debuttato con la prima stagione della serie guidata da Kristen Bell e Adam Brody, dove,Nobody Wants This nonostante il titolo, è stato abbastanza chiaro rapidamente che molti volevano davvero questo show, poiché ha attirato abbastanza spettatori da dare il via libera a una seconda stagione subito dopo il debutto.

Anche se si potrebbe pensare che porterebbe a un'attesa un po' più lunga per la stagione 2 poiché tutte le sceneggiature e quant'altro sono preparate, la produzione in realtà è iniziata abbastanza velocemente, tanto che la seconda stagione si sta già preparando per la premiere.

Lo streamer ha rivelato che la seconda stagione di Nobody Wants This ' debutterà il 23 ottobre. Per quanto riguarda cosa aspettarsi in questo prossimo round di episodi, la creatrice Erin Foster ha spiegato a Netflix Tudum: "È una parte così interessante di ogni relazione quando ora devi vedere se riesci a farla funzionare con gli amici dell'altro, la routine quotidiana e come gestisci i traguardi che arrivano in quei primi mesi insieme dalle vacanze, compleanni e come pensate che dovrebbe essere il futuro".

