Netflix rivela la serie prequel live-action di Scooby-Doo

C'è un nuovo Scooby-Doo live-action in lavorazione e sembra dare al cartone animato originale di Hanna-Barbera una rivisitazione moderna, mostrando come Shaggy, Daphne, Velma e Fred si sono incontrati per aiutare un cucciolo di alano.

La serie prequel durerà otto episodi, almeno per la prima stagione, e gli showrunner sono Josh Applebaum e Scott Rosenberg. Durante la loro ultima estate a Camp Ruby-Spears, i vecchi amici Shaggy e Daphne vengono coinvolti in un mistero inquietante che circonda un cucciolo di alano smarrito che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica cittadina Velma e allo strano, ma sempre così bello, nuovo ragazzo, Freddy, si mettono in viaggio per risolvere il caso che sta trascinando ognuno di loro in un incubo inquietante che minaccia di svelare tutti i loro segreti", si legge nella sinossi.

"Mystery Inc. è tornata in attività! Siamo entusiasti di portare Scooby-Doo in TV come serie live-action per la prima volta", ha dichiarato Peter Friedlander, VP of scripted series di Netflix. "Insieme alle potenze creative Berlanti Productions e Midnight Radio, ci impegniamo a deliziare i fan di lunga data e ad aprire un mondo di avventure groovy per una nuova era di bambini impiccioni".

Mentre questa è la prima serie live-action che abbiamo visto da Scooby-Doo, ovviamente ci sono stati i film live-action dei primi anni 2000, che hanno stabilito fondamentalmente la versione canonica di Shaggy in Matthew Lillard, così come un sacco di altre fantastiche scelte di casting. Dovremo vedere se la serie Netflix sarà all'altezza di queste aspettative, ma probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima di vedere qualcosa di più sostanziale dalla serie, dato che è stato appena rivelato.