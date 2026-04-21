Netflix rivela l'intero cast del film Gundam live-action, inclusi Sydney Sweeney e Jason Isaacs

Netflix ha una serie di progetti in cantiere, ma uno dei più importanti è un adattamento live-action di Gundam, un progetto di lungometraggio che darà vita all'universo iconico in un modo mai vissuto prima.

Con la produzione del progetto ormai in corso, Netflix ha confermato il cast del film e ha anche condiviso una breve trama su cosa aspettarsi al suo debutto in futuro.

Per quanto riguarda le star coinvolte, Gundam è protagonista da Sydney Sweeney e Noah Centineo, ma il cast è rafforzato da Jason Isaacs, Jackson White, Javon Walton, Michael Mando, Gemma Chua-tran, Shioli Kutsuna, Nonso Anozie, Ida Brooke e Oleksandr Rudynskyi.

Per quanto riguarda la trama, ci viene informato quanto segue: "Il film live-action con Sydney Sweeney e Noah Centineo segue piloti di mech rivali in guerra sulla Terra e nelle sue colonie spaziali."

Con la produzione ormai in corso, si può ragionevolmente ipotizzare che Gundam arriverà su Netflix il prossimo anno, probabilmente nella seconda metà dell'anno.