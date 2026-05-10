Netflix 's Narnia: The Magician's Nephew si dichiara il film più costoso dello streamer fino ad oggi

HQ

Netflix sembra davvero puntare completamente su Narnia. Non solo lo streamer ha ottenuto una regista molto popolare come Greta Gerwig, ma il cast e i piani ampi per la serie più ampia sembrano così vasti che Narnia e Netflix potrebbero essere due uccelli della stessa piuma per il prossimo decennio o più.

Ma sembra esserci un problema nel senso che il primo film di questa serie più ampia, Narnia: The Magician's Nephew, che debutterà a febbraio 2027, potrebbe essere un evento estremamente costoso. In un recente episodio di The Town with Matthew Belloni, un insider di Hollywood ha menzionato che il film di Narnia potrebbe essere il film più costoso di Netflix fino ad oggi.

"Ho sentito che sarà il film più costoso che Netflix abbia mai realizzato. Se non il più importante, con le scuse ai fratelli Russo qui, ma sarà uno dei film più costosi che Netflix abbia mai realizzato."

Per riferimento al tipo di budget che questo film potrebbe voler impiegare, il film Netflix più costoso finora è stato The Electric State dei fratelli Russo, con il film di Chris Pratt e Millie Bobby Brown che avrebbe costato allo streamer 320 milioni di dollari. Se Narnia vuole eguagliare o superare un budget simile, passerà alla storia come uno dei film più costosi di sempre, in linea con le epiche Marvel Studios come Avengers: Infinity War e persino i sequel di Avatar.