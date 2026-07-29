Netflix saluta Studio Ghibli: tutti i film del rinomato studio giapponese di animazione lasceranno il servizio di streaming il 1° agosto

HQ

Una delle mosse più intelligenti di Netflix quando cercava di attirare spettatori nella sua sezione anime è stata assicurarsi i diritti per lo streaming dei film dello Studio Ghibli sulla piattaforma, inclusi quelli che all'epoca erano ancora in attesa di uscita nei cinema, come The Boy and the Heron. Da allora, Netflix è stata la casa di alcune delle migliori storie animate nella storia dell'animazione, come Porco Rosso, Pompoko, La principessa Mononoke, Solo ieri, I miei vicini gli Yamada, La storia della principessa Kaguya e, naturalmente, la vincitrice dell'Oscar The Boy and the Heron e Il viaggio di Chihiro.

Tuttavia, sembra che l'accordo tra Ghibli e Netflix stia per scadere senza essere rinnovato, e da questo sabato, 1 agosto, tutti i film di Ghibli sul servizio di streaming scompariranno.

Al momento, non ci sono notizie sul fatto che un altro servizio di streaming abbia ottenuto questi diritti, ma speriamo che sia così, poiché questi film, oltre alla loro eccezionale qualità tecnica, offrono storie e lezioni etiche che qualsiasi essere umano, ovunque nel mondo, può comprendere e prendere a cuore. L'eredità di registi come Isao Takahata, Hayao (e Goro) Miyazaki e Hiromasa Yonebayashi, solo per citarne alcuni.

C'è ancora tempo per dire addio a Ghibli su Netflix guardando uno dei loro film. Qual è il tuo film preferito di Ghibli?