Netflix si prepara per il finale di Stranger Things presentando un sacco di nuovo merchandising

Entro la fine dell'anno (e tecnicamente solo per il nuovo anno), Netflix chiuderà la storia di Stranger Things, poiché l'ultima stagione dello show arriverà sulla piattaforma di streaming, non in una, non due, ma tre parti... Se si conta il singolo episodio del gran finale come una parte, questo è.

Con questa grande conclusione in arrivo, lo streamer ha rivelato uno sguardo a una serie di prodotti basati su Stranger Things che sono ora disponibili o arriveranno presto. Ciò include nuove opzioni di abbigliamento, candele, cibo, statuette, peluche e un sacco di altre chicche, progettate per rendere omaggio allo spettacolo.

Puoi accaparrarti Hellfire Club candele, waffle alla fragola Eggo, giocattoli per animali domestici e figure basate sui vari personaggi e persino set di gioco per coloro che desiderano creare le proprie Stranger Things avventure.

Alcuni di questi articoli possono essere acquistati presso rivenditori come Primark e Target, ma altri saranno disponibili sul sito Web Jazwares ', ad esempio, quando la collezione verrà lanciata nel prossimo futuro.

