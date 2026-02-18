Netflix sostiene Warner Bros. e Paramount e punta all'IA di Seedance 2.0

HQ

Da quando l'intelligenza artificiale è davvero esplosa sotto i riflettori globali, abbiamo visto la tecnologia prendere una varietà di prodotti con licenza e usarli per imparare e creare progetti propri basati su personaggi, storie, persino su esseri umani reali, di cui non possiede una licenza per farlo. Questo ha spinto molti a reagire, con attori che hanno lanciato scioperi per garantire una migliore protezione contro l'IA, mentre i giganti della produzione hanno avviato procedimenti legali per impedire l'uso illegale delle loro proprietà.

L'ultimo sviluppo in questo campo ruota attorno all'IA nota come Seedance 2.0, una tecnologia di proprietà del proprietario di TikTok ByteDance. L'IA è stata usata per creare ogni tipo di progetto non autorizzato, con Warner Bros. e Paramount che hanno minacciato azioni legali qualora questo continuasse. Ora Netflix ha aderito a questa decisione, sostenendo i suoi rivali di produzione e inviando una lettera di cessazione e desistenza a ByteDance riguardo all'IA.

Secondo Deadline, Netflix ha dichiarato in una lettera di due pagine che "non resterà a guardare ByteDance trattare la nostra preziosa proprietà intellettuale come clip art gratuita e di pubblico dominio", con particolare attenzione alla rimozione di contenuti generati dall'IA basati su Stranger Things, KPop Demon Hunters, Squid Game e Bridgerton, alcuni dei suoi franchise più grandi attuali.

Infatti, Netflix parla specificamente di ciascuna di queste sagge, osservando che esistono "rappresentazioni non autorizzate dei contenuti della quarta stagione" per Bridgerton che "rispecchiano costumi specifici e narrativemente importanti come l'abito "Lady in Silver" di Sophie Baek." Per quanto riguarda Stranger Things, Netflix vuole che vengano rimossi i "reboot ad alta fedeltà del finale della serie". e guardando a Squid Game, la richiesta chiede di "eliminare le ricreazioni generate dei set "Red Light, Green Light" e dell'iconica bambola Young-hee" più "crossover non autorizzati". E infine per KPop Demon Hunters, sono lo "stile visivo specifico e i design dei personaggi" che Netflix vuole eliminare.

Netflix aggiunge nella sua dichiarazione che "non ha mai autorizzato ByteDance a utilizzare i nostri contenuti per generare queste immagini o video. Le attività di ByteDance sono intenzionali e costituiscono violazioni dirette e secondarie del copyright. L'uso di opere protette da copyright per creare un prodotto commerciale concorrente, specialmente uno che rigurgita l'originale, non è protetto dal fair use."

Per quanto riguarda ciò che Netflix si aspetta come prossimi passi, afferma di voler che i contenuti generativi vengano cessati, che i contenuti violati vengano rimossi, tutte le violazioni identificate e infine che l'accesso di terzi a Seedance venga rimosso.

Sei d'accordo con le richieste di Netflix?