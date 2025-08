Netflix sta già pianificando KPop Demon Hunters sequel, remake live-action

HQ

Sembra che Netflix abbia enormi speranze di concedere in franchising KPop Demon Hunters. Il film d'animazione realizzato in collaborazione con Sony Pictures Animation è stato un enorme successo per lo streamer, stabilendo un nuovo picco di visualizzazioni nella sua sesta settimana di 26,3 milioni di visualizzazioni e diventando il film d'animazione più popolare di Netflix di tutti i tempi.

Secondo The Wrap, Netflix non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questo potenziale franchise tra le dita e due sequel sono già in programma per il film. Inoltre, si parla di un remake live-action, che si rivela un modo sempre popolare per capitalizzare il successo di un film d'animazione senza rischiare una nuova storia.

Non è chiaro quando potremmo vedere questi sequel o un remake, ma considerando quanto sia impegnata Sony Pictures Animation in questo momento, con il film GOAT e un altro Spider-Verse da realizzare, è probabile che ci vorrà un po' di tempo prima che KPop Demon Hunters faccia il suo ritorno.