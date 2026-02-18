Netflix sta realizzando un film Ticket to Ride

Uno dei giochi da tavolo più importanti di sempre, e un titolo spesso considerato una porta d'accesso a giochi da tavolo più complessi, è il classico Ticket to Ride. È stato rilasciato nel 2004 e ha scatenato una sorta di rivoluzione nei giochi da tavolo.

Da quando è stato lanciato il gioco originale, in cui abbiamo dovuto costruire ferrovie negli USA, sono state rilasciate innumerevoli altre edizioni basate su continenti, regioni, paesi e città in tutto il mondo. È stato anche pubblicato digitalmente più volte, e da qualche anno esiste persino un gioco Legacy molto acclamato, che è un setup leggermente più complesso e coerente in cui ogni round è collegato al precedente con una storia che si sviluppa lentamente ma inesorabilmente.

Ora il gioco da tavolo sembra pronto per il passo successivo. Deadline riporta che Netflix ha acquistato i diritti di Ticket to Ride, e l'idea ora è trasformarlo in un film. Il progetto è progredito al punto che Ben Mekler e Chris Amick (noto tra le altre cose per la serie Kung Fu Panda) sono destinati a scrivere la sceneggiatura, mentre il creatore del gioco, Alan R. Moon, sarà produttore esecutivo.

Il film probabilmente manca qualche anno alla sua prima, ma senza dubbio avremo motivo di tornare al progetto quando sapremo di più sulla storia, sugli attori e su quale parte del mondo sarà costruita la ferrovia.