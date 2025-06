Netflix sta rimuovendo alcuni dei suoi migliori videogiochi e speravano che tu non te ne accorgessi

HQ

Netflix ha cercato di convincere gli abbonati che la piattaforma non è solo per lo streaming di film e spettacoli, ma anche per i videogiochi da giocare su telefoni e tablet. Finora, l'adozione è stata lenta, anche se il catalogo di giochi era promettente. Ma le cose prenderanno una brutta piega questo mese, poiché Netflix sta rimuovendo oltre 20 giochi, inclusi tutti e tre i giochi della Monument Valley.

Come notato da Engadget, tutti questi giochi partiranno a luglio, ma in date diverse, e Netflix non ha rilasciato finora una dichiarazione o un annuncio in merito, forse sperando che passasse inosservato. Puoi vedere il giorno esatto della loro rimozione sull'app.



Corazzata



Edizione Anniversario Braid



Carmen Sandiego



CoComelon: Gioca con JJ



Porta della morte



Cena fuori: Merge Cafe



Modi stupidi per morire



Detective fantasma



Hades (disponibile solo su iOS)



Katana ZERO



LEGO Legacy: Eroi Unboxed



Ludo Re



Valle dei monumenti



Valle dei monumenti 2



Valle dei monumenti 3



Arcobaleno Sei: SMOL



Raji: un'antica epopea



SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.



TED Tumblewords



Il caso dell'idolo d'oro



L'ascesa dell'idolo d'oro



Valle dei vigneti



Questo è un brutto aspetto: Monument Valley 3 è stato rilasciato nel dicembre 2024, esclusivamente su Netflix su iOS e Android. Netflix ha sempre voluto associare i puzzle game indie alla propria piattaforma sin da quando Frank Underwood di Kevin Spacey ha giocato ai giochi originali di House of Cards più di dieci anni fa.

Per fortuna, Monument Valley 3 verrà lanciato su PC e console il 22 luglio, ma non è chiaro se le versioni mobili di questi giochi, alcune delle quali erano esclusive di Netflix, verranno rilasciate su PlayStore o AppStore. Ciò include Hades, il cui porting iOS è stato lanciato nel 2024 solo su Netflix (non è mai stato rilasciato su Android).