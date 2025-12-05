Netflix stipula un accordo ufficiale per acquisire Warner Bros. per la cifra impressionante di 82,7 miliardi di dollari

HQ

Circolavano molte voci e voci secondo cui Netflix era il principale favorito per acquisire Warner Bros., e chiaramente avevano ragione.

È stato rilasciato un comunicato stampa in cui Netflix rivela di aver stipulato un accordo per acquisire Warner Bros. studi cinematografici e televisivi, inclusi HBO e HBO Max, per un importo assolutamente impressionante di 82,7 miliardi di dollari.

Questo accordo è specificamente per quelle parti del più ampio business Warner Bros., poiché la transazione si concluderà solo dopo che Warner Bros. e Discovery Global saranno divisi in entità separate nel terzo trimestre 2026, il che significa che non dovresti aspettarti di vedere prodotti e proprietà intellettuali Discovery come parte dell'immenso tesoro di prodotti Netflix.

Il comunicato afferma che l'accordo è stato fissato a 27,75 dollari per azione WBD, e che questo compensa una valutazione totale che fa apparire anche l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft piuttosto piccola (con un valore registrato a 68,7 miliardi di dollari). Il prossimo grande problema per Netflix sarà ottenere l'approvazione di questa acquisizione da parte di enti di categoria in tutto il mondo, poiché ci saranno preoccupazioni che un accordo del genere porti al monopolio del settore dell'intrattenimento.

Netflix il co-CEO Ted Sarandos ha dichiarato: "La nostra missione è sempre stata intrattenere il mondo. Combinando l'incredibile libreria di serie e film della Warner Bros.—dai classici senza tempo come Casablanca e Citizen Kane ai classici moderni come Harry Potter e i suoi amici—con i nostri titoli che definiscono la cultura come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, potremo farlo ancora meglio. Insieme, possiamo offrire al pubblico di più di ciò che amano e contribuire a definire il prossimo secolo di narrazione."

Si dice che Netflix si aspetti di vedere Warner Bros. continuare a mantenere "le operazioni attuali e a costruire sui propri punti di forza, incluse le uscite cinematografiche per i film." Detto ciò, la formulazione suggerisce che Netflix sarà presto arricchito con contenuti HBO Max, qualcosa che intende offrire ottimizzando "i suoi piani per i consumatori, migliorando le opzioni di visione e ampliando l'accesso ai contenuti." Oltre a questo, prevedetevi una capacità produttiva ampliata per Netflix in particolare negli Stati Uniti, e che "attrarre e trattenere più membri, generare più coinvolgimento e ricavi operativi incrementali."

Si dice che la transazione sia stata approvata dai consigli di entrambe le società e si prevede che si concluda tra circa 12-18 mesi. Per quanto riguarda come questo influenzerà il costo sempre crescente di un abbonamento Netflix è un incubo che ora dobbiamo soffrire tutti...