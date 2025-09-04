Netflix svela il trailer di Monster: The Ed Gein Story

Netflix ha imparato l'arte di trasformare il vero crimine in una TV da non perdere, e questo autunno sono tornati con il prossimo capitolo della loro serie Monster: The Ed Gein Story. In anteprima il 3 ottobre, la serie si tuffa nella vita del ragazzo di campagna apparentemente mite Eddie Gein nel Wisconsin degli anni '50. Ma dietro l'esterno silenzioso si nascondeva un incubo che in seguito avrebbe ispirato alcune delle figure horror più iconiche del cinema, da Norman Bates in Psycho a Leatherface in The Texas Chain Saw Massacre e Buffalo Bill in Il silenzio degli innocenti.

Charlie Hunnam interpreta il ruolo del disturbato Gein, affiancato da Laurie Metcalf nei panni della prepotente madre di Ed, Augusta, Tom Hollander nei panni di Alfred Hitchcock e Olivia Williams nei panni della moglie di Hitchcock, Alma Reville. Nel cast figurano anche Vicky Krieps, Lesley Manville e Joey Pollari. Il trailer promette un'inquietante immersione nella psiche di Gein e nella sua cupa eredità. Avrai il coraggio di dare un'occhiata a Monster: The Ed Gein Story quando uscirà su Netflix questo ottobre?