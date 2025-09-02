Netflix svela la trama di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Entro la fine dell'anno, non vediamo l'ora di vedere Daniel Craig tornare nei panni del detective del sud Benoit Blanc, poiché Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà presentato in anteprima sullo streamer il 12 dicembre. Ma prima che ciò accada, Netflix ha ora confermato che il film avrà una premiere nelle sale, rivelando contemporaneamente la trama del film.

Per quanto riguarda la presenza nelle sale, ci è stato detto che dal 28 novembre (nel Regno Unito, e già dal 26 novembre altrove), alcuni cinema in tutto il mondo proietteranno il film. In termini di ciò che dovremmo aspettarci dal film, la sinossi della trama spiega quanto segue:

Dopo che un omicidio apparentemente impossibile ha scosso la città, il capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) unisce le forze con Benoit Blanc (Daniel Craig) per svelare un mistero che spinge i confini della fede e della ragione. Ma come dice Blanc, "Questo è stato mascherato come un miracolo, è solo un omicidio. E io risolvo omicidi".

Per quanto riguarda il resto dei personaggi e il modo in cui si inseriscono, ci viene detto: "L'ultimo film di Rian Johnson porta Blanc in un piccolo villaggio nel verdeggiante nord dello stato di New York, dove il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O'Connor) è stato inviato ad assistere il prete locale, monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin). Un carismatico incendiario, Wicks si prende cura di un gregge che include Martha Delacroix (Glenn Close), Samson Holt (Thomas Haden Church), Vera Draven (Kerry Washington), Cy Draven (Daryl McCormack), Nat Sharp (Jeremy Renner), Lee Ross (Andrew Scott) e Simone Vivane (Cailee Spaeny).

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà presentato in anteprima presto al Toronto International Film Festival il 6 settembre, il che significa che non sarebbe irragionevole aspettarsi che le prime impressioni e recensioni arrivino questo fine settimana.