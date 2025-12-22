Netflix trasmetterà due partite NFL il giorno di Natale... con i KPop Demon Hunters che si esibirono durante l'intervallo

HQ

Guardare le partite NFL il giorno di Natale è una grande tradizione negli Stati Uniti e, grazie a Netflix, sta iniziando a diventare una tradizione internazionale. O almeno è quello che stanno cercando di fare, con una grande spinta di marketing che include la collaborazione con attori come Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid su Netflix Spagna.

Quest'anno ci saranno due partite di stagione regolare NFL il giorno di Natale, entrambe trasmesse su Netflix in tutto il mondo. E la buona notizia è che, se sei un tifoso della NFL, le partite iniziano in orari molto convenienti giovedì 25 dicembre:



Dallas Cowboys vs. Washington Commanders: 19:00 CET, 18:00 GMT nel Regno Unito



Detroit Lions vs. Minnesota Vikings: 22:30 CET, 21:30 GMT nel Regno Unito



Artisti dei giochi natalizi NFL su Netflix

Oltre all'aspetto sportivo, le partite di Natale della NFL presenteranno anche esibizioni musicali. L'anno scorso è stata Beyoncé a esibirsi durante la partita di Natale. Quasi come il Super Bow, sarà uno spettacolo importante con molti artisti a sorpresa, ma sappiamo che vedrà la partecipazione di Snoop Dogg, HUNTR/X e Lainey Wilson, che si esibirono durante lo spettacolo dell'intervallo della partita Detroit Lions vs. Minnesota Vikings.

Sì, hai letto bene: HUNTR/X, il nome della band fittizia del film di successo Netflix KPop Demon Hunters. O, in altre parole, EJAE, Audrey Nunha e Rei Ami, le vocalist dietro la girl band animata. Prima del match notturno, Kelly Clarkson eseguirà "Underneath the Tree".

Guarderai le partite NFL su Netflix, anche solo per la performance di KPop Demon Hunters?