Netflix triplica l'impegno One Piece con Lego avventura prevista per questo autunno

Sono state 24 ore molto interessanti ed entusiasmanti per i fan di One Piece, mentre Netflix ha offerto una marea di notizie interessanti e importanti sul franchise. Per prima cosa, la serie live-action tornerà per una terza stagione nel 2027, dove potremo vedere The Battle of Alabasta in piena intensità. Inoltre, c'è un piano per rifare l'anime in un'avventura più veloce e accessibile, dove i fan non sentano il peso di oltre 1.000 episodi da sfrecciare. Ma questo non è tutto ciò che lo streamer ha in serbo per l'amato universo di Eiichiro Oda.

Questo autunno possiamo aspettarci uno "spettacolo visivo in due parti" in cui Lego e One Piece si scontrano. È una storia più rivolta ai fan più giovani e cercherà di raccontare gli eventi delle prime due stagioni che l'edizione live-action ha appena finito di esplorare.

La serie è creata dal Lego Group, dall'editore giapponese Shueisha e dallo studio di animazione di Vancouver Atomic Cartoons, con Tom Hyndman come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Il progetto sarà inoltre proposto con Usopp e Tony Tony Chopper come narratori, e per assaggiare ciò che ci aspetta, potete vedere il primo trailer qui sotto. Non è ancora stata rivelata una data esatta di prima.