news
Netflix's Assassin's Creed

Netflix's Assassin's Creed serie sarà presumibilmente ambientata nell'antica Roma

Potenzialmente tra il 54 e il 68 d.C.

La serie Assassin's Creed ha esplorato ogni sorta di luoghi e periodi diversi nel corso degli anni, ma la prossima serie TV in preparazione su Netflix riuscirà a esplorare territori inesplorati, se crediamo a un recente rapporto.

Nexus Point News ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che la serie porterà la serie nell'Antica Roma, in particolare nel periodo tra il 54 e il 68 d.C. quando Nerone era imperatore. Non abbiamo punti di trama su cui basarci, ma questo lo renderebbe uno dei primi progetti Assassin's Creed fino ad oggi, dato che solo Origins e Odyssey lo precederebbero.

Le riprese della serie dovrebbero iniziare all'inizio del 2026 e, dato che è prodotta in Italia, si potrebbe supporre che questo confermi l'ambientazione dell'Antica Roma. Per saperne di più sulla serie, consulta le ultime informazioni sul casting qui.

Netflix's Assassin's Creed

