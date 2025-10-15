Neurochirurgo arrestato dopo aver permesso alla figlia di 12 anni di "praticare un foro nel cranio di un paziente"

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un neurochirurgo in Austria è stato arrestato dopo aver presumibilmente permesso a sua figlia di 12 anni di praticare un foro nel cranio di un paziente durante un intervento chirurgico. Dopo l'intervento, ha annunciato con orgoglio che sua figlia aveva appena eseguito la sua prima isterectomia ginecologica, secondo Kurier.

Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto il 13 gennaio 2024 presso l'ospedale regionale di Graz, dove un uomo di 33 anni è stato ricoverato a seguito di una lesione cerebrale traumatica. L'operazione è stata condotta da un medico senior e da un neurochirurgo in formazione, che avrebbe portato sua figlia in sala operatoria.

Neurochirurgo // Shutterstock

Secondo l'accusa, il chirurgo ha consegnato a sua figlia il trapano per creare un foro per una sonda verso la fine della procedura. Il pubblico ministero Julia Steiner ha descritto l'atto come "un'incredibile mancanza di rispetto per il paziente", sottolineando che, nonostante non ci fossero complicazioni, il rischio era serio.

L'avvocato del chirurgo, Bernhard Lehofer, ha dichiarato che il bambino "non ha esercitato" e che la madre ha mantenuto il controllo dell'attrezzatura in ogni momento. Un altro avvocato, Michael Kropiunig, che rappresenta il medico anziano, ha aggiunto che il medico non conosceva l'età del bambino e che lei ha solo messo la mano sulla sua mentre lui guidava l'esercitazione.

Sia il neurochirurgo che il medico si sono dichiarati non colpevoli delle accuse di lesioni personali minori presso il tribunale distrettuale di Graz-Est martedì. Il caso, sorto a seguito di molteplici segnalazioni anonime e ampiamente discusso tra il personale, è stato rinviato e il processo dovrebbe continuare il 10 dicembre .