HQ

HQ

Negli ultimi anni, sono diventato sempre più affezionato alle espansioni per giochi che mi piacciono davvero. Probabilmente questo perché i giochi impiegano così tanto tempo a svilupparsi che visioni creative vanno e vengono durante il periodo di sviluppo. Pertanto, una solida espansione può fungere da appetito appetito mentre il piatto principale sbolle in cucina. The Lake House per Alan Wake 2, Valhalla per God of War: Ragnarök, Burning Shores per Horizon Forbidden West e Shadow of the Erdtree per Elden Ring hanno tutti portato nuove prospettive al gioco principale in modo eccellente. Quindi, quando Nomada ha annunciato Neva Prologo durante lo State of Play della scorsa settimana, ero piuttosto entusiasta. Neva era tra i miei preferiti personali nel 2024, ma non mi aspettavo di vedere più dell'universo o di giocare a qualcosa di Nomada per altri 3-4 anni.

Ma a volte è bello sbagliarsi, perché anche se Neva Prologo non sembra una necessità assoluta e avrebbe avuto bisogno di un po' più di sostanza sulle ossa, è meraviglioso tornare con Neva e Alba, e una sezione spicca così tanto che da sola vale il prezzo basso.

Annuncio pubblicitario:

Come suggerisce il titolo, Neva Prologo si svolge prima del gioco principale, ma poiché il livello di difficoltà è più alto di qualsiasi momento del gioco principale, non dovresti iniziare con quello. Se non hai giocato Neva (il gioco principale, cioè), potresti voler saltare avanti e leggere la nostra recensione qui. Ma se hai fretta o ti senti pigro, ecco una breve introduzione.

Neva è un gioco d'azione-avventura 2D che combina platform, combattimento e risoluzione di enigmi con una storia emozionante in uno dei pacchetti più belli che si possano immaginare. Qui seguiamo la donna Alba e il suo amico lupo Neva, che insieme cercano di liberare la terra da una corruzione oscura che ricorda molto Kaonashi di Chihiro e le streghe.

Nel Prologo Neva, scopriamo la storia di come i due si sono incontrati. Quando Alba incontrò Neva, se vogliamo. All'inizio è un po' lento. Alba sceglie di avventurarsi in una palude, dove alla fine trova Neva e decide di prendersi cura del cucciolo. La prima metà non è del tutto all'altezza dei momenti migliori di Neva dal punto di vista visivo, e anche se vengono introdotti nuovi elementi, non diventa mai davvero coinvolgente da giocare.

Annuncio pubblicitario:

Abbiamo un trio di nuove minacce sotto forma di alcune braccia che si allungano dal sottosuolo e possono essere evitate calcolando correttamente il salto; un nemico da attaccare alle spalle; e alcuni nemici a palloncini che esplodono quando li colpisci, ma in cambio ti danno un aumento di altezza se riesci a colpirli prima.

A metà del film, viene introdotta la minaccia principale, e poi improvvisamente tutto si sistema di nuovo a posto. C'è una sequenza di fuga visivamente mozzafiato, un combattimento con un boss impegnativo e poi una sezione piuttosto lunga che rivaleggia con il meglio del gioco principale. Qui ci si ritrova tra volte che ricordano un'enorme cattedrale. La musica aumenta di intensità e improvvisamente la sala si illumina, rivelando nuove piattaforme che possono essere usate solo nei pochi secondi in cui la luce è più forte. Qui, meccaniche, immagini e suono si uniscono e si fondono in un'unità superiore. All'improvviso diventa chiaro che il tema del Prologo Neva è il ritmo. Il tempismo per schivare le braccia dal basso è stato il primo passo e le sale illuminate sono il culmine. Richiede precisione nel tempismo e attiva le cellule cerebrali mentre cerchi la strada giusta, e l'aspetto è incredibilmente bello e suona fantastico. E quando Nomada mette la ciliegina sulla torta con una sequenza di combattimento in cui i nemici appaiono solo quando la stanza è illuminata, diventa chiaro che hanno un talento molto speciale nel combinare emozioni con design intelligente.

In questo modo, Neva Prologo si conclude in modo potente, passando da ottimo a eccellente. Detto ciò, l'espansione sembra comunque un po' breve. Non in relazione al prezzo, che è molto basso, ma piuttosto in relazione a risucchiarti nel mondo e attivarti emotivamente. La storia di come il lupo e la donna si sono incontrati manca della sorpresa e del potere che lo renderebbero una necessità piuttosto che una buona scusa per tornare nell'universo. E poi devo ammettere che, secondo me, il livello di difficoltà più alto non si adatta davvero a un gioco come Neva, che è pensato per essere vissuto più che conquistato.

Detto questo, Neva Prologo è un modo meraviglioso per passare un'ora e mezza, e la sezione con le volte illuminate mi rimarrà con me ancora a lungo.