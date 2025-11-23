Neve Campbell di Scream si unirà alla popolare serie Netflix di Keira Knightley e Ben Whishaw, Black Doves

HQ

Lo scorso dicembre, una delle serie di successo arrivate su Netflix è stata la raffinata serie di spionaggio Black Doves. Ha interpretato Kiera Knightley nel ruolo principale di un'agente sotto copertura sposata con un importante politico britannico, messo in pericolo dopo che il suo amante è stato assassinato per le strade di Londra. Questo ha portato Ben Whishaw a entrare nell'equazione come abile protettore, con la storia che svela cosa è accaduto, perché sono avvenuti gli omicidi e anche come queste due star principali condividano un legame con il passato.

Black Doves è diventato uno dei migliori show su Netflix durante le vacanze del 2024 e questo ha portato lo streamer a approvare un secondo giro di episodi. Non sappiamo ancora quando arriveranno, ma è ora che la produzione inizi e sono stati annunciati nuovi membri del cast.

Si scopre che Black Doves accoglierà Ambika Mod, Babou Ceesay, Sam Riley, Sylvia Hoeks, Goran Kostic, Samuel Barnett e persino Neve Campbell di Scream al suo ritorno per la seconda serie di episodi.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal secondo gruppo di episodi, Netflix Tudum condivide una piccola intuizione: "Nella seconda stagione, Helen (Knightley) sta ancora tradendo i segreti della sua nazione all'organizzazione segreta che serve, la Black Doves. Ma dopo le disavventure dello scorso Natale, e con suo marito, Wallace (Andrew Buchan), che si prepara a diventare primo ministro, cammina su una linea più insidiosa che mai."

Hai preso Black Doves l'anno scorso?